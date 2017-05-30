Fatih Belediyesi Ramazan ayının dördüncü gününde Fatih Camii avlusunda binlerce kişiye iftar verdi. İftara Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, AK Parti Fatih İlçe Başkanı Ahmet Hamdi Görk ve binlerce vatandaş katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan iftar programı akşam ezanın okunması ile birlikte oruçların açılmasıyla devam etti. Protokol konuşmalarının ardından sahneden inen Başkan Demir ile vatandaşlar bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Binlerce vatandaş Fatih Camii avlusunda iftar yaptı

"MİLYONLARCA İNSANA EV SAHİPLİĞİ YAPMIŞ CAMİNİN AVLUSUNDAYIZ"

564 yıl önce İstanbul'un fethedildiğini vurgulayan Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Burada yanımızda İstanbul'u fetih eden kumandan Fatih Sultan Mehmet Han'ın kabri bulunuyor. Fetih edilen yer şimdiki Fatih ilçesi ilk İstanbul dediğimiz yer. Bu manevi atmosferi şu an bulunduğumuz yerde yaşayabiliyoruz. Milyonlarca insana ev sahipliği yapmış caminin avlusundayız. Ben Fatih Camii'ne gittiğimde hep bunu düşünerek giderim" dedi.