'da bol tüketin

Giriş Tarihi: 6.6.2017 11:17 Güncelleme Tarihi: 6.6.2017 11:23
Ramazan'da bol çörek otu tüketin

Uzmanlar, Ramazan'da oruç tutanlara açlık ve susuzluk hissini gidermek için çörek otunu öneriyor.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ramazan'da bol çörek otu tüketin
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz