Kanser savaş bu besinleri mutlaka tüketin

Çağın hastalığı kanserden korunmak için doğru beslenme önem taşıyor...

Diyetisyen Şebnem Kandıralı, bazı besinlerin kansere karşı koruyucu etki gösterdiğini belirterek, bunları şöyle sıralıyor: "Yeşil çay, yaban mersini, böğürtlen, ahududu, elma, kırmızı üzüm, turunçgiller, çilek, kiraz, kavun, kızılcık, kayısı, pembe ve kırmızı greyfurt, ananas, kuşüzümü, sarımsak, soğan, brokoli, karnabahar, lahana, pırasa, turp, kereviz, kırmızı ve yeşil biber, salatalık, kabak, ıspanak, tatlı patates, maydanoz, roka, tere, dereotu, rezene, biberiye, domates ve ürünleri, kakao tozu, balık, tarçın, zencefil, köri, kekik, nane, fesleğen, kuru baklagiller. Bunları tüketmekte fayda var."

Kaynak: Takvim