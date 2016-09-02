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savaş bu besinleri mutlaka tüketin

  • Giriş Tarihi: 2.9.2016 13:27 Güncelleme Tarihi: 2.9.2016 13:29
Kanser savaş bu besinleri mutlaka tüketin
Kanser savaş bu besinleri mutlaka tüketin

Çağın hastalığı den korunmak için doğru beslenme önem taşıyor...

Diyetisyen Şebnem Kandıralı, bazı besinlerin e karşı koruyucu etki gösterdiğini belirterek, bunları şöyle sıralıyor: "Yeşil çay, yaban mersini, böğürtlen, ahududu, elma, kırmızı üzüm, turunçgiller, çilek, kiraz, kavun, kızılcık, kayısı, pembe ve kırmızı greyfurt, ananas, kuşüzümü, sarımsak, soğan, brokoli, karnabahar, lahana, pırasa, turp, kereviz, kırmızı ve yeşil biber, salatalık, kabak, ıspanak, tatlı patates, maydanoz, roka, tere, dereotu, rezene, biberiye, domates ve ürünleri, kakao tozu, , tarçın, zencefil, köri, kekik, nane, fesleğen, . Bunları tüketmekte fayda var."

Kaynak: Takvim