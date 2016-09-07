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Altıncı tat duyusu keşfedildi

  • Giriş Tarihi: 7.9.2016
Altıncı tat duyusu keşfedildi
Altıncı tat duyusu keşfedildi

Amerikalı adamları, insanların makarna, ekmek, pirinç ve patates gibi nişastalı ürünlere neden bu kadar düşkün olduğunu çözdü. Devlet Üniversitesi araştırmacıları, insanın "nişasta" içeren yiyecekler için altıncı bir tat duyusu olduğunu keşfetti. Oregon Üniversitesi Gıda Bilimi ve Teknolojileri Bölümü'nden Doç. Dr. Juyun Lim, yaptıkları araştırmada insanın tat alma duyusunun makarna, pasta, patates ve ekmek gibi gıda ürünlerindeki karbonhidratları ayırt edebildiğini ortaya çıkardıklarını söyledi. Henüz dil üzerinde sadece "nişastayı" ayırt eden alıcıları bulamadıklarını belirten Lim, araştırmalarının devam ettiğini sözlerine ekledi. Şimdiye kadar insan tükürüğündeki enzimlerin nişasta moleküllerini basit şekere ayırabildiği ve insanın sadece karbonhidrattaki şekeri tadabildiği sanılıyordu. Tatlı, tuzlu, acı ve ekşi temel tatlarına yedi yıl önce umami de eklenmişti. AA