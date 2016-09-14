Balon balığına dikkat!

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Özoğul, Akdeniz'de görülmeye başlanan ve zehiri siyanürden bin 200, morfinden 3 kat daha etkili balon balıklarının kesinlikle yakalanıp tüketilmemesini istedi.

Biyolog ve doktora öğrencisi Ali Rıza Köşker, araştırma görevlisi Yılmaz Uçar, Dr. Mustafa Durmuş ve Mersin Üniversitesi'nde görevli Doç. Dr. Deniz Ayas ile birlikte, 'Mersin Körfezi'ndeki Balon Balığı Türlerinin Tetrodotoksin (TTX) Düzeylerindeki Eşeye ve Mevsime Bağlı Değişimlerin Belirlenmesi' adlı projeyi yürüten Prof. Dr. Fatih Özoğul, son dönemde Türkiye'de ve özellikle Akdeniz'de görülmeye başlanan balon balıklarıyla ilgili uyarılarda bulundu.

'ZEHİRİ ÖLDÜRÜCÜ'

Akdeniz'de zehirli balon balıklarıyla artık daha sık karşılaşıldığını anlatan Özoğul, şunları söyledi: "Bu zehirli balık, Akdeniz'in yanı sıra Ege Denizi'ne kadar ulaştı. Aslında Hint Okyanusu kökenli. Süveyş Kanalı aracılığıyla Akdeniz'e geliyor. Türkiye'de avlanması ve kıyıya çıkarılması yasak. Oltayla avlananlar bu balığı yakalayabiliyor ama öldürücü etkide zehirli olduğu için tüketilmemesi gerekiyor. Yakalanan balıkların kedi ve köpeklere de verilmemesi lazım, çünkü onlarda da ölümcül etki yapıyor."