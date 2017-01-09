Karda düşmemenin püf noktaları

Kış şartlarının etkisiyle ortaya çıkan yoğun kar yağışı ve buzlanma, özellikle büyük şehirlerde yayalar için olumsuz koşulları da beraberinde getiriyor. Kaldırımlar, ara sokaklar, üst geçitler ve merdivenlerde zeminin kayganlaşması, yürümeyi zorlaştırıyor. Kaymaya bağlı düşmeler sonucu el bileği, kalça, omuz çevresi ve ayak bileği kırıkları ortaya çıkabiliyor. Ortopedi ve Travmatoloji doktoru Doç. Dr. Hakan Özsoy, karlı havalarda ve özellikle de buzlanmış kaygan zeminde yürürken, kırıklardan korunma hakkında bilgi verdi.