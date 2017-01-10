Kırışıklıklara son

Kadınların büyük bölümü, hayatları boyunca kırışıklıklarından kurtulmak için losyonlara veya çeşitli terapilerine servet harcıyor. Ancak bilim insanları kırışıklıkların kişinin kendi hücreleriyle yenilebileceğini saptadı. ABD'li uzmanlar kırışıklığa neden olan geni tespit ettiklerini duyurdu. Bu gen üzerinde yağ hücrelerine yapılacak doğru tedavi ile yakın zamanda kırışıklıklar son bulacak. Uzmanlar, aynı tedavi yönetimiyle sadece kırışıklıkların değil aynı zamanda deride oluşan yaraların da yok edilebileceğini duyurdu.