Hamilelikte mide ilacı bebeği astım yapıyor

İskoç ve Finlandiyalı bilim insanlarının yaptığı araştırma, hamilelik döneminde ortaya çıkan mide ekşimesini rahatlatmak için kullanılan ilaçların bebeklerde astıma yakalanma riskini artırdığını ortaya koydu. 1.3 milyon çocuğun sağlık verilerinin incelendiği çalışmada midedeki asidi engelleyen ilaçları kullanan kadınların üçte birinin çocuklarının astım belirtileri nedeniyle doktora göründüğü tespit edildi. Yapılan bir önceki çalışmada hamilelik sırasında mide asidini önleyici ilaçların kullanımının, bebeklerin bağışıklık sistemini etkileyerek alerji riskini artırabileceği öne sürülmüştü. İngiliz araştırma direktörü Dr. Samantha Walker, hamilelik döneminde mide yanması yaşayan kadınları bu tür ilaçların kullanımı konusunda uyararak, antiasit ilaçların doktor kontrolünde kullanılması gerektiğini söyledi.