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raflardan kaldırılıyor

  • Giriş Tarihi: 13.1.2017 23:57 Güncelleme Tarihi: 14.1.2017 00:50
Nutella raflardan kaldırılıyor
Nutella raflardan kaldırılıyor

Ünlü n markası 'da kansorejen madde olduğu tespit edildi. Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi, Nutella'nın yapımında kullanılan nın 200 derecede ısıtılması e davetiye çıkartıyor dedi. Baskılara dayanamayan İtalya ve bir çok ülke raflardan Nutella'yı kaldırmaya başladı.

Bir çok kişinin kahvaltı masasında yediği ile ilgili hazırlanan rapor Dünya'da şok etkisi yarattı. Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi'nin hazarladığı raporda, Nutella'nın içerisinde yer alan nın kansorejen olduğu açıklandı.

RAFLARDAN KALDIRILMAYA BAŞLANDI

Şirketin reklam kampanyalarında boy gösteren Vincenzo Tapella yaptığı açıklamada "Palmiye yağı olmadan Nutella üretmek, gerçek ürünün tadını bozar ve geriye atılmış bir adım olur" dedi. Ancak Dünya Sağlık Örgütü hazırladığı raporda palmiye yağının ojen madde içerdiğini açıklamıştı.

Senelik 10 milyar Euro'luk geliri bulanan ürün, bir çok ülke'de raflardan indirilmeye başladı.

GEREKLİ İNCELEMEYİ YAPIYORUZ

Konuyla ilgili Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı de bir açıklama yaparak "İçerisinde palmiye yağı nedeniyle Avrupa'da yasaklanan Nutella ile ilgili gerekli incelemeyi yapıyoruz ve neticesini en kısa sürede paylaşacağız" dedi.