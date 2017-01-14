Nutella raflardan kaldırılıyor

Ünlü İtalyan markası Nutella'da kansorejen madde olduğu tespit edildi. Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi, Nutella'nın yapımında kullanılan palmiye yağının 200 derecede ısıtılması kansere davetiye çıkartıyor dedi. Baskılara dayanamayan İtalya ve bir çok ülke raflardan Nutella'yı kaldırmaya başladı.

Bir çok kişinin kahvaltı masasında yediği Nutella ile ilgili hazırlanan rapor Dünya'da şok etkisi yarattı. Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi'nin hazarladığı raporda, Nutella'nın içerisinde yer alan palmiye yağının kansorejen olduğu açıklandı.

RAFLARDAN KALDIRILMAYA BAŞLANDI

Şirketin reklam kampanyalarında boy gösteren Vincenzo Tapella yaptığı açıklamada "Palmiye yağı olmadan Nutella üretmek, gerçek ürünün tadını bozar ve geriye atılmış bir adım olur" dedi. Ancak Dünya Sağlık Örgütü hazırladığı raporda palmiye yağının kanserojen madde içerdiğini açıklamıştı.

Senelik 10 milyar Euro'luk geliri bulanan ürün, bir çok ülke'de raflardan indirilmeye başladı.

GEREKLİ İNCELEMEYİ YAPIYORUZ

Konuyla ilgili Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik de bir açıklama yaparak "İçerisinde palmiye yağı nedeniyle Avrupa'da yasaklanan Nutella ile ilgili gerekli incelemeyi yapıyoruz ve neticesini en kısa sürede paylaşacağız" dedi.