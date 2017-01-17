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Kemik erimesi problemi olanlar faydası çok şaşırtıcı!

  • Giriş Tarihi: 17.1.2017 14:57
Kemik erimesi problemi olanlar faydası çok şaşırtıcı!
Kemik erimesi problemi olanlar faydası çok şaşırtıcı!

Tam bir vitamin deposu olan beyaz lahana, kış aylarında soframızdan eksik etmememiz gereken bir besin. İçeriğinde C, B ve E vitaminlerinin yanı sıra demir, potasyum ve magnezyum minarelleri içeren beyaz lahananın bağışıklık sistemini güçlendirmesinden kanserden korumaya hatta sağlıklı zayıflamaya dek birçok faydası var. Beslenme ve Diyet Uzmanı Dilem İrkin Koçan, "Toksik maddelerin vücuttan atılması için muhteşem bir sebze olan beyaz lahanayı tam da mevsiminde turşusundan dolmasına her şekilde tüketerek faydalarından mahrum kalmayın" diyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Dilem İrkin Koçan beyaz lahananın 10 faydasını anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

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