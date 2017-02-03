Hem doğal antibiyotik hem de kışın şifa kaynağı

Zengin mutfak kültürüne sahip Kahramanmaraş'ta geleneksel lezzetlerin başında gelen ve vatandaşların sabah akşam tükettiği paça çorbası, özellikle kış aylarında içeriğindeki vitamin ve mineraller nedeniyle "doğal antibiyotik" olarak tanımlanıyor. "Dondurma kenti" olarak bilinse de zengin mutfak kültürüne de sahip Kahramanmaraş'ta, paça çorba geleneği asırlardır sürüyor. Kentin tarihi sokaklarında ve ana arterlerdeki işletmelerde ustalar, sabah akşam özenle hazırladıkları paçaları müşterilerine servis ediyor.