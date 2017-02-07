Uzun zamandır beklenen çikolata hapı piyasada

İngiltere’de uzun zamandır beklenen ve sadece çikolatadan üretilen hap piyasaya çıktı.

Kalp krizi, felç ve bunamaya karşı etkili olan hap, Kraliyet Kimya Derneği tarafından geliştirildi. İçerisinde kakaodaki antioksidan özelliğe sahip 'flavanol' maddesinin yüksek miktarda bulunduğu hap, kolestrol değerlerini düzenleyip kan dolaşımını rahatlatıyor. Geliştirdikleri hapın tıp dünyasında bir ilk olduğunun altını çizen araştırma ekibinin başındaki Doktor Alf Lindberg, "Bir hap içtiğiniz zaman 400 gram bitter çikolata yemiş kadar oluyorsunuz. İçerisindeki kalori miktarı da 2 bin 429" ifadelerini kullandı.

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