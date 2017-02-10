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Sağlık Bakanlığı sezaryen oranının fazla olduğu leri cezalandıracak

AA
  • Giriş Tarihi: 10.2.2017 11:11
Sağlık Bakanlığı sezaryen oranının fazla olduğu hastaneleri cezalandıracak
Sağlık Bakanlığı sezaryen oranının fazla olduğu hastaneleri cezalandıracak

, yaptığı açıklamada, "Çok yüksek sezaryen oranı olan leri değerlendirmeye alıyoruz." dedi.

, yaptığı açıklamada, "Çok yüksek sezaryen oranı olan leri değerlendirmeye alıyoruz. Bilimsel komisyonlar kuracağız ve bu komisyonlar, hastanelerdeki sezaryen oranlarını bilimsel kriterlere göre inceleyecek. Gereksiz sezaryen oranları en yüksek olan hastaneleri cezalandıracağız. Gereksiz sezaryenin en yüksek yapıldığı hastanelerde sezaryen ameliyatlarını yapan ekibi eğitime alacağız." dedi.

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