Kanserle ilgili yeni keşif!

Bilim adamları, fareler üzerinde yaptıkları bir deneyde insanlarda gıda zehirlenmesine yol açan Salmonella bakterisini kullanarak kansere karşı güçlü bir bağışıklık tepkisi uyandırmayı başardı. Güney Kore'de Chonnam Ulusal Üniversitesinden bilim adamları, insan kolon kanseri hücreleri enjekte edilmiş fareler üzerine yaptıkları deneyde, Salmonella bakterisinin güçlendirilmiş bir versiyonunun tümörleri gerilettiği ve bu tür tedavilerde ilk kez kanserli hücrelerin yayılmasını engellediğini belirledi.