Bu ilaçları sakın kullanmayın!

Nefroloji Uzmanı Dr. Abdurrahman Çokay, uzun süre ağrı kesici kullanmanın böbrek hastalığına yol açabildiğini söyledi. Nefroloji Kliniğinden Uzm. Dr. Abdurrahman Çokay, "Hekim önerisi olmadan gelişi güzel ağrı kesici kullanmak hastalığı maskeleyip yanlış teşhislere yol açabilirken; uzun süre (yıllarca) haftanın çoğu günleri ağrı kesici kullanılması tıp dilinde 'analjezik nefropatisi' denen ve sonu diyalize kadar varan son dönem böbrek yetmezliği ile sonuçlanabildiği gibi bazen tek bir ağrı kesici aşırı duyarlılık (alerji) sonucu böbrek hastalığı yapabilir" bilgisini verdi.