İlk kez kendi dokusundan yeni yüz yapıldı!

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Süleyman Taş, yüzünün ve boynunun büyük bir bölümü yanan hastanın dokusunu kullanarak hastaya yeni bir yüz kazandırdı. Op. Dr. Süleyman Taş'ın 2 yıl önce uyguladığı yöntem geçtiğimiz günlerde APS (Plastik Cerrahi Arşivi Dergisi) 'de yayınlanarak tıp literatürüne girdi.

Op. Dr. Süleyman Taş uyguladığı yönteme ilişkin, "Yüzü yanan hastada, fizyolojik hamilelik taklit edilerek ilk kez kendi dokusundan yeni yüz yapıldı. Hastanın kendi dokusu kullanılarak uygulanan yeni yöntem ile yüz nakli tarihe karışabilir" dedi. Yeni yüzüne kavuşan Fatma Albayrak, "Aynaya baktığımda şuan ki halim daha iyi. Aynalarla barıştım. Eskiden hiç sokağa çıkamıyordum. Şimdi çıkabiliyorum. Eskiden gidemiyordum şimdi markete gidebiliyorum" dedi.