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Kefir midedeki ‘helicobakter pilori’ isimli bakterileri yok ediyor

  • Giriş Tarihi: 22.2.2017 10:57
Kefir midedeki ‘helicobakter pilori’ isimli bakterileri yok ediyor
Kefir midedeki ‘helicobakter pilori’ isimli bakterileri yok ediyor

Son zamanlarda adını sıkça duymaya başladığımız kefir, kökeni Kafkaslara dayanan ve ilk kez Türkler tarafından yapılan süt içeceği. Kefir tanelerinin, sütte laktik asit ve etil alkol fermantasyonunu gerçekleştirmesiyle oluşuyor. Zengin içeriğinden ve bağışıklıktan hücre yenilenmesine dek önemli faydalarından dolayı kefire beslenmemizde mutlaka yer vermemiz gerektiğini vurgulayan Beslenme ve Diyet Uzmanı Özge Güneş, bir bardağı ortalama 100 kalori olan kefirin, protein başta olmak üzere, kalsiyum, fosfor, magnezyum, selenyum, A, E, B1, B12 vitamini ve bağırsak florasını düzenleyen birçok yararlı mikroorganizma içerdiğini söylüyor.