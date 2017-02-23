Hem bağırsaklarınızın düzgün çalışmasını engelliyor hem de…

Dünyaca ünlü Dr. Joseph Mercola uyardı: Yapay tatlandırıcı içeren sakızlar ve antibakteriyel sabunlar depresyona yol açıyor. İçtiğiniz antidepresanlar bir işe yaramıyor. 'İkinci beyin' olan bağırsaklarınızı sağlıklı tutun, depresyona girmeyin. Dünyaca ünlü ABD'li doktor Joseph Mercola, sağlıklı hayatın şifrelerini sizler için anlattı. Yaptığı araştırmalarla tıp dünyasına damgasını vuran Dr. Mercola, yazdığı kitaplarla da dünyada en çok satanlar listesine defalarca girmeyi başardı. Her sözü olay olan Dr. Mercola, bugün depresyon konusunda önemli açıklamalar yaptı. Dr. Mercola'ya göre depresyonu yenmede antidepresan ilaçların etkisi sandığınız kadar değil...