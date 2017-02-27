En büyük hata ekmeği tamamen kesmek!

Bel ve karın bölgesindeki yağlanmadan yakınanlar dikkat! Hiç ekmek yememek ve öğün atlamak sanılanın aksine zayıflatmıyor; göbeğin büyümesine neden oluyor... Güneş yüzünü gösterdi, fazla kilolar göze batmaya başladı. Özellikle bel ve karın bölgesindeki yağlanmalardan yakınanların sayısı arttı. Estetik sıkıntının dışında göbek çevresindeki yağlanmanın tansiyon, kalp ve şeker gibi birçok hastalıkta risk oluşturduğunu söyleyen uzmanlar, "Kadınların bel çevresi 80, erkeklerin 94 cm olmalıdır" dedi. Uzman diyetisyen Pınar Kural Enç de, göbeği büyüten diyet hatalarını anlattı...