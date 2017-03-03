X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER Böbreklerin tedavi edilmesinde çok etkili!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

Böbreklerin tedavi edilmesinde çok etkili!

  • Giriş Tarihi: 3.3.2017 10:02
Böbreklerin tedavi edilmesinde çok etkili!
Böbreklerin tedavi edilmesinde çok etkili!

Böbrek hastalıkları arttı; bu hayati organın önemi daha iyi anlaşıldı. Uzmanlar böbrek sağlığı için yoğurt, kabak çekirdeği, elma ve pirinç gibi besinler önerdi.

Hayati organlarımızdan böbrekler, vücuttaki zararlı maddeleri süzüyor. Aynı zamanda şeker ve hormon dengesini, kandaki asitbaz ile elektrolit dengesinin kurulmasını sağlıyor. Görevlerini yerine getiremediğinde kişinin hayatı tehlikeye giriyor. Diyaliz veya böbrek nakli ihtiyacı bu durumda doğuyor. Uzman Diyetisyen Nilay Keçeci böbrekleri temizleyen besinleri sıralıyor...