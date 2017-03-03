Böbreklerin tedavi edilmesinde çok etkili!

Böbrek hastalıkları arttı; bu hayati organın önemi daha iyi anlaşıldı. Uzmanlar böbrek sağlığı için yoğurt, kabak çekirdeği, elma ve pirinç gibi besinler önerdi.

Hayati organlarımızdan böbrekler, vücuttaki zararlı maddeleri süzüyor. Aynı zamanda şeker ve hormon dengesini, kandaki asitbaz ile elektrolit dengesinin kurulmasını sağlıyor. Görevlerini yerine getiremediğinde kişinin hayatı tehlikeye giriyor. Diyaliz veya böbrek nakli ihtiyacı bu durumda doğuyor. Uzman Diyetisyen Nilay Keçeci böbrekleri temizleyen besinleri sıralıyor...