Sağlık Bakanı Akdağ Trabzon’da müjdeyi verdi

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, deniz kenarındaki ilk şehir hastanesinin Trabzon'da inşa edileceğini belirterek, "Mükemmel bir örnek olacak. İnanıyorum ki dünyadaki ilklerden birini Trabzon'da inşallah gerçekleştirmiş olacağız" dedi.

Trabzon'da konuşan Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Akyazı Stadyumu'nun yanındaki alanın şehir hastanesi yapımı için belirlendiğini söyledi.

Hastanenin yaklaşık 350 bin metrekarelik alana inşa edileceğini belirten Akdağ, "Deniz kenarında bir şehir hastanemiz ilk defa olacak. Mükemmel bir örnek olacak. İnanıyorum ki dünyadaki ilklerden birini Trabzon'da inşallah gerçekleştirmiş olacağız. Doğrusu bende bütün tecrübemi bu projenin bizzat mimarisi de olmak üzere projeyle ilgilenerek Trabzon şehir hastanesine aktaracağım. Bu senenin içerisinde bir küçük kanun değişikliği yapmamız lazım. Kıyı Kanunu itibarıyla hastaneyi yapabilmek için. Bunu hükümetimizle konuştuk. Sayın Bakanımız Süleyman Soylu da katkı verecekler ve kanunu bu şekilde yapmış olacağız. Bir taraftan işin fizibilitesi projelerini yapıyoruz. Takdir edersiniz böyle büyük yatırımların proje süreleri biraz emek gerektiriyor. İnşallah bu sene içerisinde bu ihaleyi yapmaya gayret edeceğiz" dedi.

SAĞLIKLI YAŞAM MERKEZLERİ DE KURULACAK

Şehir hastanesinin yanı sıra Trabzon'da sağlıklı yaşam merkezleri inşa edeceklerini de açıklayan Akdağ, "Biliyorsunuz bizim aile hekimliği merkezlerimiz var. Burada vatandaşa koruyucu hizmetler ve hastaneye gitmesi gerektirmeyen durumlarda tedavi edici hizmetler veririz. Buraları destekleyecek yeni sağlıklı yaşam merkezleri yapıyoruz. Şu anda planımızda ilk etapta Trabzon'a 3 sağlıklı yaşam merkezi yapmak var" ifadelerini kullandı.