Akşamları bir bardak tarçın atarak içerseniz…

'Obeziteyi diyetle yenmek mümkün' diyen Dr. Dyt. Tapan uyardı: Şok diyetlere kanmayın. Bunlar sağlığınızı bozar. Kalbinizi yorar. Genetik faktörlerin yanı sıra yanlış beslenme ve hareketsiz yaşam tarzı obeziteyi çığ gibi artırdı. Beslenme ve Diyet Uzmanı Dr. Dyt. Tuba Kayan Tapan, obezite tedavisi ve yönetiminde asıl amacın kilo kaybı değil, sağlığı tehdit eden risklerin de azaltılması olduğunu söyledi. "Obezitenin derecesi ve tipine bağlı olarak değişik düzeylerde ağırlık kaybı sağlanması, kilo hedefine sağlıksız koşullarda ulaşmaktan çok daha iyidir" diyen Dr. Tapan, şok diyetlere karşı da önemli uyarılardı: