Canan Karatay benzerini görünce şok oldu

Prof. Dr. Canan Karatay, kendisine ikizi kadar benzeyen Leyla Saraç’la karşılaşınca önce şok oldu sonra çok mutlu olduğunu dile getirdi. Uzun süre konuşan ikilinin sağlık sohbeti ise renkli görüntüler oluşturdu.

Küçükçekmece Belediyesi tarafından organize edilen Yaşam Boyu Sağlık söyleşisine katılan Kalp ve İç Hastalıkları Profesörü Dr. Canan Karatay kendisine ikizi kadar benzeyen Leyla Saraç'ı görünce şaşkınlığını gizleyemedi. 70 yaşındaki Leyla Saraç, Canan Hoca'nın söyleşisini dinlemeye geldi. İkilinin birbirlerine kardeş kadar benzemesinin dikkat çekmesiyle Saraç ve Karatay tanıştı. Canan Hoca, kendisine çok benzeyen Leyla Hanım'ı görünce önce şok oldu sonra mutluluğunu dile getirerek benzerinin koluna girdi ve onunla uzun süre sohbet etti. Karatay'ın "Benzediğin için huzurun bozuldu mu" sorusuna "Hayatta bozmam" diyen Leyla Hanım ve Canan Hoca'nın sağlık sohbeti ise renkli görüntüler oluşturdu.

Leyla Saraç, kimi zaman Canan Hoca'nın yemeyin dediği yiyecekleri yerken kendisini gören vatandaşların tepki gösterdiğini kimilerinin ise "Hocam nasılsın" diyerek yanına geldiğini ifade etti. Saraç ve Karatay benzerliklerinden ötürü mutlu olurken Canan Hoca, Karatay Mutfağı isimli kitabını da imzalayarak Leyla Hanım'a hediye etmeyi ihmal etmedi.