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Bu bitki şeker hastalarına umut oldu!

  • Giriş Tarihi: 13.3.2017 14:50 Güncelleme Tarihi: 13.3.2017 14:52
Bu bitki şeker hastalarına umut oldu!
Bu bitki şeker hastalarına umut oldu!

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünde doktora yapan Dr. Elif Ebru Alkan, 'suh' bitkisi üzerinde yaptığı araştırmada diyabet (şeker) hastalarına umut olacak bir çalışmaya imza attı.

Moleküler biyoloji ve genetik alanında çalışmalarını sürdüren Dr. Alkan, suh bitkisinin üzerinde araştırma yaptıklarını ve gövde kısmının yöre halkı tarafından otlu peynirde kullanıldığını belirterek, "Suh bitkisi otlu peynirde kullanılan bir bitkidir. Daha önce bu bitkiyi kullanarak şeker hastalığından kurtulduğunu iddia edenlerden yola çıkarak bu çalışmayı yapmaya karar verdik. Burada, deney sıçanlarında (STZ) denilen bir kimyasal kullanmak suretiyle pankreastaki beta hücrelerini tahrip etmek suretiyle diyabet oluşturduk. Diyabet oluşturduğumuz deney sıçanlarına suh bitkisinin ekstresini 3 hafta boyunca belli dozlarda uyguladık" dedi.