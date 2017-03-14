X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER Aman dikkat! Böbrek ve akciğerler sinyal veriyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

Aman dikkat! Böbrek ve akciğerler sinyal veriyor

  • Giriş Tarihi: 14.3.2017 09:47 Güncelleme Tarihi: 14.3.2017 09:51
Aman dikkat! Böbrek ve akciğerler sinyal veriyor
Aman dikkat! Böbrek ve akciğerler sinyal veriyor

Mevsim geçişlerindeki ani ısı değişiklikleri, vücudun savunma mekanizmasını zayıflatıyor. Deri değişiyor, böbrek ve akciğerler sinyal veriyor. Bu durum hastalıklara da davetiye çıkarıyor. İnsan vücudunu ve sağlığını etkileyen en önemli nedenlerden biri de sıcak soğuk değişimleridir. Ani değişen hava şartları ve kısa süreli ısı farklılıkları vücudun bu duruma alışmasını zorlaştırır. Bu durumda vücudun strese girmesine yol açarak savunma sistemini zayıflatabilir. Özellikle mevsim geçişlerinde bazı hastalıklar ilerleyebilir. Mevsim geçişlerinde sıcaklık normalin üzerinde olduğunda öncelikle deri, böbrekler ve akciğerler tepki gösterir.