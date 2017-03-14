Canan Karatay'a balcılardan sert tepki

Kalp ve İç Hastalıkları Uzmanı Canan Karatay'ın balla ilgili yapmış olduğu açıklamaya Bitlisli balcılardan tepki geldi.

Geçtiğimiz günlerde bir televizyon kanalına açıklama yapan Karatay'ın, "Balın içinde yüzde 60-70 meyve şekeri bulunmaktadır. Dolayısıyla karaciğerde yağlanma yapıyor" sözüne Bitlis Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Medeni Avcil'den tepki geldi. Canan Karatay'ın gündemde kalmak için böyle bir açıklama yaptığını ifade eden Avcil, "Bu bayanın son dönemde yapmış olduğu açıklamalar, Türkiye'deki bütün arıcıları ve tüketicilerimizi üzmüştür. Biz bunun kesinlikle doğru olmadığını, kalp ve iç hastalıklar uzmanı olan bu bayanın akademik kariyerinin de sorgulanabileceğini biliyoruz. Özellikle bal arıları balla beslenen canlılardır.

Bütün hayatını bal üreterek ve tüketerek geçiren bu hayvanlar üzerinde acaba bu bayan bir araştırma yapmış mıdır? Olumsuz sonuçları eğer insanlar üzerinde varsa, muhtemelen diğer canlılar üzerinde de olması gerekir. Ancak bu bayanın böyle bir açıklamaya hakkı olmadığını ve yüz binlerce ailenin geçimini temin ettiği böyle bir sektör hakkında konuşması arıcılarımız arasında büyük bir tepki ile karşılanmaktadır. Biz Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını, ilgili üniversiteleri ve kuruluşları bu konuda açıklama yapmaya davet ediyoruz. Bizim kanaatimize göre bu bayan piyasadaki kariyerini yükseltmek için ispatlanmamış, bilim çevreleri ve uzmanlar tarafından kabul görmemiş böyle ipe sapa gelmez açıklamalar yaparak bu sektörü zarara uğratmaktadır. Zaten Türkiye Arıcılar Birliğine bağlı birçok birlik bu bayan hakkında maddi ve manevi tazminat davası açma hazırlığı içindedir. Biz ayrıca Bakanlığımızın bu olaya müdahale etmesini ve bu konunun üzerine gitmesini istiyoruz" diye konuştu.

BİTLİS BALI, AĞIRLIKLI OLARAK DOĞAL FLORADAN ELDE EDİLİYOR

Avcil, kutsal kitapların tamamında balın bir şifa kaynağı olduğunun yazıldığını ve Karatay'ın bu kitapları da incelemesi gerektiğini ifade ederek, "Sayın Karatay'ı bu kitapları incelemeye davet ediyoruz. Birçok uzman ve birçok tıp alanı hastalara balı şifa olarak önerirken, bu bayanın bu açıklamaları yapmasını oldukça maksatlı buluyoruz. Daha çok sansasyonel açıklamalar yaparak kendisini kamuoyunda gündemde tutmaya çalıştığı düşüncesi içerisindeyiz. Bilindiği üzere bütün bitkisel kaynaklarda glikoz veya fruktoz diye isimlendirilen meyve şekerleri vardır. Ayrıca bal sadece bunlardan ibaret değildir. Balın içinde çeşitli asitler ve proteinler de vardır. Asıl insan sağlığına faydalı olan balın içinde bulunan bu maddeler, bu bayan tarafından gözden kaçırılmakta, sadece bu doğal bitkilerden ve floradan elde edilen bu meyve şekerlerinin de öne çıkarılmasını maksatlı buluyoruz. Bitlis balı, ağırlıklı olarak doğal floradan elde ediliyor. Çok sayıda bitkisel kaynaktan elde ediliyor.

TAMAMEN DOĞAL!

Ağırlıklı olarak da kekik, geven ve diğer bitki türlerinden elde ediliyor. Bunların hepsi doğal flora olarak adlandırdığımız endemik ve tıbbi bitkilerden elde ediliyor. Bitlis balımız, kültür bitkilerinden ve ağaçların çiçeklerinden elde edilen bitkisel kaynaklardan elde edilmiyor, tamamen doğal floradan elde ediliyor. Doğal floradan elde edilen balların içinde de tabi ki şeker olabilir, ama bunlar doğal şekerdir" ifadelerini kullandı.

BİNLERCE YILDIR BİR ŞİFA KAYNAĞI

Karatay'ın balın karaciğerde yağlanma yaptığı açıklamasına da değinen Medeni Avcil, "Balın karaciğerde yağlanma yapması bizim konumuz değil. Biz bilim adamı veya doktor değiliz. Oluşturulan kurullar tarafından bir açıklama yapılırsa itibar edilebilir. Kaldı ki bütün dünyada bir tek akıllı olan ve balın zararlı olduğunu söyleyen Canan Karatay'dır. Bilimin ve teknolojinin geliştiği birçok ülkede uzmanlar kendi vatandaşlarının bal yemesini tavsiye ederken, Canan Hanımın Türkiye'deki insanların bal yemesini ve onları tereddütte düşürecek bir açıklama yapmasını da çok maksatlı bulduğumuzu düşünmekteyiz. Binlerce yıldır bir şifa kaynağı olan balın bu şekilde karalanmasına tüketicilerin itibar etmeyeceğini, kutsal kitaplarda bir şifa kaynağı olduğu yazılan ve raf ömrü olmayan balın tüketiciler tarafından tekrar tüketilmeye devam edileceğini, Canan Karatay adındaki sözde bilim adamı ve sözde kalp ve iç hastalıkları uzmanına itibar etmeyeceklerine olan inancımı belirtmek istiyorum" şeklinde konuştu.