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Her gün mutlaka bir bardak tüketin!

  • Giriş Tarihi: 15.3.2017 16:18 Güncelleme Tarihi: 15.3.2017 16:38
Her gün mutlaka bir bardak tüketin!
Her gün mutlaka bir bardak tüketin!

HALİT YEREBAKAN

Kansızlıktan bunamaya pancarın bilinmeyen faydaları

Lif ve vitaminlerden zengin pancarı günde bir bardak tüketerek şekerden kansızlığa, bunamadan kansere kadar pek çok hastalığı önleyebilirsiniz. Pancar, son yıllarda yapılan araştırmaların gözdesi haline gelen son derece faydalı bir sebzedir. Ana vatanı Suriye ve Mısır olan bu sebze, ülkemizde de bolca üretilmekte ve tüketilmektedir. Bitki familyası incelendiğinde ıspanak ailesine dahil olduğunu görebiliriz. İçeriğinin incelendiği araştırmalar, pancarın tek başına bir vitamin deposu olduğunu gösteriyor.