İlk belirtileri baş dönmesi, el ve ayaklarda güçsüzlük

Yaşlılık hastalığı olarak bilinen inme, artık gençleri de tehdit ediyor. Fast-food beslenme, her öğünde makarna, pilav ve tatlı tüketimi kalp-damar hastalıklarını tetikliyor, felç geçirtiyor... Beslenme alışkanlığındaki hatalar ömrü kısaltıyor. Özellikle son yıllarda şah damarı kaynaklı inmelerin çığ gibi arttığını söyleyen Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Yusuf Kalko, "Her yıl 150 bin kişi çeşitli sebeplerden inme geçiriyor. Bunların yüzde 70'i ise şah damarı kaynaklı gelişiyor" diyor. Günümüzde artık gençlerin de damar hastalıklarına yakalandığını söyleyen Prof. Dr. Kalko, pek çok çevresel koşul ve yanlış beslenmenin tetikleyici olduğunu ifade ediyor. Prof. Dr. Yusuf Kalko, damar hastalıklarına ilişkin olarak şu uyarılarda bulunuyor...