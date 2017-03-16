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Antibiyotiklerle ilgili önemli keşif

  • Giriş Tarihi: 16.3.2017 13:52 Güncelleme Tarihi: 16.3.2017 14:03
Antibiyotiklerle ilgili önemli keşif
Antibiyotiklerle ilgili önemli keşif

Bilim adamları, dirençli bakterileri antibiyotiklere yeniden duyarlı hale getirmenin yolunu keşfetti. Danimarka'nın Kopenhag ve ABD'nin Ross üniversitelerinden bilim adamları, çoklu ilaç direncine sahip Klebsiella pneumoniae (K. pneumoniae) ve Escherichia coli (E. coli) bakterileri üzerine yaptıkları çalışmayla, söz konusu bakterilerin antibiyotiklere karşı varlıklarını sürdürüp gelişmelerine imkan veren kilit genleri tespit edip etkisiz hale getirerek bakterilerin antibiyotik direncini kırmayı başardı.