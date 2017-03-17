Sağlıklı ve formda kalmanın 9 yolu

İngiliz uzmanlar, sağlıklı vücut için kahvaltının şart olduğunu söyledi ve ekledi: “Yeşil çayı yanınızdan ayırmayın. İşyerindeyken bile basit egzersizler yapın.”

Uzmanlar sağlıklı bir şekilde kilo vermek, formda kalmak ve metabolizmayı hızlandırmak için gerekli ve oldukça basit önerileri şöyle sıraladı:



1. KAHVALTIYI ATLAMAMAK

Kahvaltıyı es geçerek daha fazla kalori yakacağınızı sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Günün bu en önemli öğününü atlamak metabolizmayı yavaşlatıyor. Ekmek üzeri çılbır ya da bir tas yulaf lapasını tercih edebilirsiniz. Bu sayede gün boyunca enerji seviyeniz dengeli kalacak ve metabolizmanız hızlanacak.



2. ÇALIŞIRKEN DE BASİT EGZERSİZLER YAPABİLİRSİNİZ

Ofiste masa başında otururken, otobüste ya da TV izlerken devamlı kımıldamak, ayağı hafifçe yere vurmak ya da bacakları sallamak metabolizmayı hızlandıracaktır.



3. SABAH ÇÖMELME HAREKETİ VE ESNEME

Sabahları birbiri ardına yapılacak birkaç çömelme (skuat) egzersizi ve esneme metabolizmanızı anında hızlandıracaktır. Bacaklarınızı omuz genişliğinde açıp, bir tabureye oturur gibi çömelin ve ardından elinizi tavana değdirecek kadar yükselin. Bu kombine hareketi 10 kez tekrarlayın.



4. KAHVE DEĞİL YEŞİL ÇAY

Sabahları kahve içme alışkanlığınız varsa bundan vazgeçin. Yeşilçay sütlü kahvelerden çok daha az kalorilidir.



5. HIIT'İ BAŞ TACI EDİN

Sosyal medyada da popüler olan "yoğun enterval antrenmanları" (HIIT) hayatınıza dahil edin. 10 saniyelik dinlenme aralarıyla 20 saniye egzersiz türleri metabolizmanızı hızlandıracak. Yerinde hızlı bir şekilde koşmak ya da "jumping jack" benzeri egzersiz türleri içeren bu kardiyo programlarının 5 dakika ila 40 dakika arasında sürüyor.



6. İÇECEĞİNİZE BUZ EKLEYİN

Vücut soğuk içecekleri kendi sıcaklığına getirmek için çaba sarf edeceğinden metabolizma hızlanır. Sağlık sorununuz yoksa içeceğinize buz ekleyin.



7. ŞINAV VE MEKİK ÇEKEREK KOLLARINIZI GÜÇLENDİRİN

Ne kadar kaslı olursanız vücudunuz o kadar çok kalori yakar. Vücudunuzun üst kısmında bulunan karın ve koldaki kaslarını güçlendirmek yağ oranınızın düşmesine sağlayacak. Her gün şınav ve mekik formda kalmanıza yardımcı olur.



8. YEMEKLERİNİZE ACI EKLEYİN

Yemekte acı biber kilo verdirir. Yemeklerde köri kullanmak da metabolizmanızı hızlandıracak.



9. ERKEN YAT, AZ YE

Geç saatlerde uyumanın metabolizmanın hızını düşürdüğü ortaya çıktı. Bu nedenle uzmanlar sağlıklı olmak ve fit kalabilmek için erken yatmaya ve erken kalkmaya özen gösterilmesi gerektiğini söylüyor.