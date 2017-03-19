X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER Selülit düşmanı 10 yiyecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

Selülit düşmanı 10 yiyecek

  • Giriş Tarihi: 19.3.2017 20:16 Güncelleme Tarihi: 19.3.2017 20:24
Selülit düşmanı 10 yiyecek
Selülit düşmanı 10 yiyecek

Kusursuz vücudu gölgeleyen selülite elveda demek aslında hiç zor değil. Doğru besinleri tüketmek, egzersiz yapmak ve bol bol su içmek selülitten kurtulmanın en etkili çözümü oluyor. Selüliti önleyen ve azalmasına yardımcı olan besinleri tüketmeye başladığınızda farkı hemen hissedeceksiniz. İşte selülit düşmanı 10 yiyecek...

1)BROKOLİ

Brokoli, düşük kalorili, sağlıklı ve oldukça lezzetli bir sebze. Vücudun kolajenini sertleştiren özel bir alfa-lipoik maddeye sahip olması mucizevi özelliğini bir kez daha gösteriyor. Bu madde selüliti azaltmaya yardımcı olur.