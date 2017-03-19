Kusursuz vücudu gölgeleyen selülite elveda demek aslında hiç zor değil. Doğru besinleri tüketmek, egzersiz yapmak ve bol bol su içmek selülitten kurtulmanın en etkili çözümü oluyor. Selüliti önleyen ve azalmasına yardımcı olan besinleri tüketmeye başladığınızda farkı hemen hissedeceksiniz. İşte selülit düşmanı 10 yiyecek...



1)BROKOLİ



Brokoli, düşük kalorili, sağlıklı ve oldukça lezzetli bir sebze. Vücudun kolajenini sertleştiren özel bir alfa-lipoik maddeye sahip olması mucizevi özelliğini bir kez daha gösteriyor. Bu madde selüliti azaltmaya yardımcı olur.