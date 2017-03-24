Sağlık Bakanı Recep Akdağ’dan şehir hastaneleri açıklaması

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, şehir hastanelerinin 'paralı' ve 'özel sektör hastaneleri' olduğu yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğunu belirterek, "Şehir hastanelerinde patron Sağlık Bakanlığı'dır" dedi.

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, bugün Başbakan Binali Yıldırım tarafından hizmete açılan Isparta Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulundu. Burada basın toplantısı düzenleyen Bakan Akdağ, şehir hastanelerinin özel sektör hastanesi olduğu ve bu hastanelerde vatandaştan ücret alındığı yönündeki iddiaları yalanladı. Şehir hastanelerinin kamuya ait olduğunu belirten Bakan Akdağ, hastanelerin özel sektörle ortak yapıldığını söyledi.

Birtakım dedikodular üretildiğini savunan Bakan Akdağ, "Şehir hastanelerinin özel sektörün hastaneleri olduğu dedikoduları tamamen asılsız ve yalan. Burada patron Sağlık Bakanlığıdır. Şirket veya şirketler kamuya hizmet eder, ödemeler kendilerine yapılır" dedi.

'ÜCRET ALINDIĞI İDDİALARI ASILSIZ'

Şehir hastanelerinin ücretli olduğu yönündeki iddialara da açıklık getiren Bakan Akdağ, şöyle konuştu:

"Isparta'da vatandaşlar 'Hastane yaptınız ama ücretini nasıl ödeyeceğiz' diye soruyorlar bana. Şehir hastanelerinin Sağlık Bakanlığının diğer hastanelerinden farkı yok. Vatandaştan ilave para istenmiyor ve bundan sonra istenmeyecektir. 'İlk müracaata 30 lira alınıyormuş, tetkiklerden ilave ücret alınıyormuş, kapalı otopark ücreti alınıyormuş.' Bu dedikoduları bilerek çıkarıyorlar. Şehir hastanelerine karşı olan bir hayırcı zihniyet var. Şehir hastaneleri milletin hastanesidir. Özel hastanede olmayan konfor, teknik donanım, hizmet bu hastanelerde vardır. Ücret alındığı iddiaları tamamen asılsızdır."

755 YATAK 167 POLİKLİNİK 2 BİN ARAÇLIK OTOPARK

Şehir hastanelerinin sağlıkta dönüşüm programının hastanecilik açısından en önemli hamlesi olduğunu vurgulayan Bakan Akdağ, Isparta Şehir Hastanesi hakkında ise şu bilgileri verdi: "Bu sene şehir hastanelerimizin üçüncüsünün açılışını yapıyoruz. Birincisi Mersin, ikincisi Yozgat'tı. Üçüncüsü bugün Isparta oluyor. Hastanede 755 yatağımız var. Toplamda 2 bin 145 kişi çalışacak. 200 bin metrekareye kurulu büyük külliye. Mevcut hastanelerimiz şehir içine sıkıştığından otopark imkanımız yoktu. Bugünkü hastanenin 2 bin araçlık kapalı otoparkı var. Yataklarımız hep 2 kişilik. Nadiren tek yataklar da var. İçinde banyosu, tuvaleti, televizyonu, buzdolabı bulunuyor. Bu hastanemizde 131 yoğun bakım yatağı var. Bunların 35'i yeni doğan yoğun bakımı. Bölgeye hizmet verecek. Bütün doğumlar tek kişilik özel doğum odalarında yapılacak. Doğum salonu gibi annelerin, hamilelerin ortak doğum yaptığı bir alanı artık kullanmıyoruz. 14 doğum odamız mevcut. 167 de poliklinik odamız mevcut. 167 hekim aynı anda hastalarını karşılayabilecek."

YENİ HASTANE YENİ HİZMETLER

Isparta Şehir Hastanesi ile yeni sağlık hizmetlerinin de geldiğini ifade eden Bakan Akdağ, "Genetik, uyku laboratuvarları, robotik ilaç hazırlama üniteleri, ışın tedavisinde kullanılan üniteler, vale hizmeti veriyoruz bu hastanede. Özellikle acile gelen hastalar açısından. Yine burada 897 deprem izolatörü var. Bir deprem olduğunda hekim ameliyatına devam edebilecek. Hizmet burada hiç aksamayacak" diye konuştu.