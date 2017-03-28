Özellikle bahar aylarında tercih edilmeli çünkü…

Mevsim geçişleri, kas ve romatizmal ağrıları alevlendiriyor. Bu durumu doğru beslenerek ve egzersizle yenmek mümkün! Uzmanlara kulak verin, ağrılarınızdan çabucak kurtulun. Kış aylarının soğuk ve kasvetli havaları geride kaldı. Baharın gelişiyle birçok kişide kas ağrıları, omuz, sırt ve boyun ağrıları ortaya çıkar. Öte yandan yorgunlukla birlikte; konsantrasyon bozukluğu, aşırı sinirlilik, hafıza zayıflaması ve uyku bozuklukları görülebilmektedir. Bu durumu doğru beslenmeyle yenmek mümkün. Beslenme ve Diyet Uzmanı Merve Gülünay konuyla ilgili önemli bilgiler verdi.