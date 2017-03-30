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İlaçlarla birlikte tüketmemeniz gereken yiyecekler

  • Giriş Tarihi: 29.3.2017 19:09 Güncelleme Tarihi: 30.3.2017 02:03
İlaçlarla birlikte tüketmemeniz gereken yiyecekler
İlaçlarla birlikte tüketmemeniz gereken yiyecekler

İlaçların genel anlamda iyileştirici etkisi vardır ve eski sağlığımıza kavuşmamızı sağlarlar. Ancak ilaçlarla beraber bilmeden tükettiğiniz bazı gıdalar, ilacın etkisini azaltır hatta besin zehirlenmelerine bile neden olabilir. Sağlıklı olarak bildiğimiz bazı gıdalar ilaçlarla beraber tüketildiğinde bize yarardan çok zarar sağlıyorlar. Birazdan vereceğimiz yiyeceklerle hangi ilaçların yanında hangi yiyeceklerin kullanılmaması gerektiğini bilecek, ilacın yan etkileri ve besin zehirlenmeleri gibi sorunları yaşamaktan kurtulacaksınız.