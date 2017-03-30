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Tatlı krizlerine karşı çok etkili

  • Giriş Tarihi: 30.3.2017 14:04 Güncelleme Tarihi: 30.3.2017 14:37
Tatlı krizlerine karşı çok etkili
Tatlı krizlerine karşı çok etkili

Keçiboynuzunun çikolataya göre yağ ve kalori oranının düşük olduğunu belirten Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, çikolata yerine keçiboynuzu tüketilmesini önerdi. Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, "Keçiboynuzu lifi 24 polifenolik bileşik içerir, bunlardan yüzde 26'sı flavonoidlerdir. Flavonoidler çok güçlü antioksidan özellik gösteren bitkisel bazlı bileşiklerdir. Keçiboynuzu aynı zamanda belirgin miktarda antioksidan bileşikler olan kuersetin ve mirisetin içerir. 1 adet orta/büyük boy keçiboynuzu yaklaşık 31 kaloridir" dedi.