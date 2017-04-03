Mucizevi manuka balının faydaları

Mideye sağladığı faydalarla tanınan manuka balı pek çok hastalığın çözümünde etkisiyle biliniyor.



Yeni Zelanda'ya özgü olan manuka yaprakları, yerli halk Maoriler tarafından yüzyıllardır kullanılıyor. Bu yapraklarla hazırladıkların içeceğin ateşe, yaprakları ezerek hazırladıkları yağın da yaralara iyi geldiğine inanıyorlar.

Manuka, oldukça pahalı bir madde. Ancak manuka balının antibakteriyel özelliklerinin diğer ballara oranla çok daha fazla olduğu söyleniyor . Güneşe ve ısıya maruz bırakılsa veya seyreltilse de etkisi sabit kalıyor.