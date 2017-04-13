Kalp ritmini bozuyor!

Uzman Doktor İsmail Erdoğu kahve tüketimiyle ilgili, "Kahve içindeki bazı moleküller sağlığa yararlı olsa da, bazı moleküller insan sağlığına zarar vererek kalp ritmi bozukluğuna neden oluyor" dedi. Kahvenin içerisindeki bazı moleküllerin insanı uyanık tutan aynı zamanda enerji verdiğini, dikkatini arttırdığını bazı moleküller ise, kafein gibi kalbin kalp hızını artırdığını ifade eden Uzman Doktor İsmail Erdoğu, "Günümüzde çay ve kahve tüketen insanlar ihtiyaçtan daha öte kültürümüz içerisine girmiş bir şey gibi gözüküyor.