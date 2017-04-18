Bahar yorgunluğunun nedeni meğer nedeni buymuş!

Giriş Tarihi: 18.4.2017 14:00 Güncelleme Tarihi: 18.4.2017 14:47
Bahar yorgunluğunun nedeni meğer nedeni buymuş!

Dahiliye Uzmanı Abdullah Açıkgöz, mevsim geçişlerinin olduğu zamanlarda yaşanan bahar yorgunluğu ile baş etmek için doğru ve dengeli beslenmek gerektiğini söyledi. Özellikle içinde bulunduğumuz bu günlerde kişilerin kendini yorgun, bitkin ve enerjisi düşük hissedebildiğini belirten Uzman Dr. Abdullah Açıkgöz, "Soğuk havadan sıcak havalara geçilmesiyle, mevsime bağlı beslenme alışkanlıklarının değişmesi, havadaki nem oranının artması birçok kişiyi isteksizlik, uykusuzluk, baş ağrısı ve halsizlik gibi belirtilerle karşı karşıya bırakabiliyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bahar yorgunluğunun nedeni meğer nedeni buymuş!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz