Hem kolesterolsüz hem de…

Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ercan Varol, kalp hastalıklarının temelinin çocukluk çağlarında atıldığını söyledi. Kalp-damar hastalıklarının dünyada ve Türkiye'de en başta gelen ölüm nedeni olduğunu belirten Prof. Dr. Varol, "Kalp hastalıkları dendiğinde kalp kapak hastalıkları, kalp kaslarının zayıflığına bağlı oluşan kalp yetmezliği, kalpteki çeşitli elektriksel aktivite bozukluklarına bağlı ritim bozuklukları ve doğuştan olan ve erişkin yaşa kadar gelebilen konjenital (doğumsal) kalp haslıkları (örn. kalp delikleri) bu grubun içine girer. Fakat esas ve en çok ölüme sebep olan durum kalp damarlarının ateroskleroza (damar sertliğine) bağlı tıkanması ve bunun sonucunda oluşan kalp krizidir. Aslında kalp damarlarını ani olarak tıkayan durum aterosklerotik plağın kendisi değil plağın üzerinde bir fissür (çatlak) oluşması ve bu çatlağın üzerine ani pıhtı oturmasıdır.