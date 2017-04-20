Göğüs kanserine karşı yeni tedavi

İngiltere'de bulunan Londra merkezli Kanser Araştırmaları Enstitüsü ve Manchester Üniversitesi Kanser Araştırmaları Manchester Enstitüsü işbirliği ile gerçekleştirilen araştırmada göğüs kanserinin tedavisinde umut verici gelişmeler kaydedildi. Kanserli hücrelerin yayılmasında etkili olan Lisil oksidoz (LOX) proteininin, göğüs kanseri hücrelerinin büyümesinde de rol oynadığını keşfeden araştırmacıların geliştirdikleri önleyici ilaç deneylerden başarıyla geçti. Göğüs kanseri olan fareler üzerinde yapılan deneylerde LOX etmeninin kanserli hücrelerin ilerlemesini ve büyümesini hızlandırdığını gözlemleyen araştırmacılar, geliştirdikleri CCT365623 isimli prototip ilaçla kanserli hücrelerin ilerlemesini hızlandıran bu etmeni etkisiz hale getirmeyi başardı. Hiçbir yan etkisi olmayan ilacın, göğüs kanseri bulunan farelerin, tümör büyümesini yavaşlattığı ve kanserin yayılmasını engellediği kaydedildi.



'OYUN DEĞİŞTİRİCİ BİR GELİŞME'

"Nature Communications" akademik bilim dergisinde yayımlanan araştırmanın yazarlarından Caroline Springer, "LOX etmeninin kanserin vücuttaki yayılımına sebep olduğunu biliyorduk ancak göğüs kanseri hücrelerinin büyümesine sebep olduğunu keşfetmemiz oyun değiştirici bir gelişme. Bu demek oluyor ki ilaçlarla LOX'un kanserli hücrelerin büyümesine ve yayılmasına sebep olan etkisi engellenerek, fareler üzerinde yaptığımız deneylerde gördüğümüz gibi hastalarda da kanser hastalığı tedavi edilebilir veya hastalık yavaşlatılabilir" dedi. Doktor Justine Alford ise "Fareler üzerinde yapılan araştırma sadece kanserin nasıl ilerlediğini ortaya çıkarmakla kalmadı, insanlar üzerinde kanıtlanırsa kanserin nasıl durdurulabileceği konusunda da yeni bir yol sunmuş olacak" diye konuştu. Wellcome Sağlık Derneği, İngiltere Kanser Araştırmaları Derneği ve Kanser Araştırmaları Enstitüsü'nün mali desteğiyle gerçekleştirilen araştırma sonucunda geliştirilen ilacın önümüzdeki günlerde insanlar üzerinde denenmesi bekleniyor.