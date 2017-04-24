Parkinson’u bakın nasıl yendi!

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, emekli öğretmen Güner Özgenlik, 7 yıl önce yakalandığı Parkinson hastalığını panc nakışı ile yendi. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün açtığı panc nakışı kursuna katılın 60 yaşındaki 3 çocuk anası Güner Özgenlik, arkadaşları ile uyum içinde çalıştığını ve Parkinson hastalığını beyninde yendiğini söyledi. Burhaniye de emekli ilkokul öğretmeni Güner Özgenlik, hastalığı yenmek için panc nakışı yapmaya başladı. 4 yıldan bu yana Keziban Kiraz'ın öğretmenliğini yaptığı kursa katılan Özgenlik, birbirinden güzel eserler üretirken, hastalığı da büyük ölçüde yendi.