MS’in sebebi bulundu mu?

İngiltere'de bulunan Exeter Üniversitesi ile Kanada'da bulunan Alberta Üniversitesi'nden araştırmacılar, Rab32 adındaki proteinin MS hastalarının beyinlerinde yüksek oranda bulunduğunu keşfetti. Sağlıklı beyin hücrelerinde ise Rab32 proteininin görünür bir oranda olmadığı kaydedildi. MS hastalığına tam olarak neyin yol açtığının bilinememesi, hastalığın tedavisinin bulunmasını zorlaştırıyor. O yüzden İngiliz ve Kanadalı bilim insanlarının keşfi, hastalığın tedavisinin bulunmasında büyük bir rol oynayabilir. Araştırmacılar henüz Rab32 proteininin yüksek oranda üretilmesine neyin sebep olduğunu bulamasa da hücrelerin temelinde bulunan bir eksiklikten kaynaklanabileceğini düşünüyor. MS hastalığında vücudun kendi savunma sisteminin saldırması yüzünden sinirlerin etrafında bulunan miyelin denen yalıtıcı madde zarar görüyor. Böylece sinirlerin uyarıları iletme kabiliyeti azalıyor; bu da beynin zarar görmesine, kan, oksijen ve doku yapımında azalmaya neden oluyor. Semptomlar ise yorgunluk, denge kaybı, kas spazmı, hareket sorunları, acı ve konuşma ile ilgili sorunlar olarak ortaya çıkıyor.