Şehir hastanelerinde her hasta için…

Obezite ve tütünle mücadeleye devam edeceklerini yineleyen Akdağ, yasakların bir yere kadar etkili olduğunu ifade etti: Kapalı alanlarda sigara içilmesine kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Obeziteyle mücadeleye okullardan başlayacağız. Restoranlardaki kalori ölçüleri belirginleştirilecek.

Sağlık Bakanı Recep Akdağ NTV'de soruları yanıtladı. Akdağ, şehir hastanelerinin de devlet hastaneleri gibi ücretsiz olacağını söyledi. DSÖ'den tütünle mücadele konusunda Türkiye'nin ödül aldığını anlatan Bakan Akdağ, "Vatandaşın kendi sağlığına daha fazla önem vereceği bir dönem başlatmak istiyoruz. Sağlık sadece hastalandığınız zaman hastaneye gitmek demek değildir. Şimdi biz tütün mücadelesinde DSÖ'den şampiyonluk ödülü aldık. DSÖ'nün öngördüğü 6 tedbiri çok iyi yapan bir ülke olduk. 2012-2016 arasında sigara içme oranı yükseldi. Şimdi mücadeleyi yenileyerek devam ettireceğiz" diye konuştu.

'ZAYIFLATMAK SAĞLIK BAKANLIĞI'NIN İŞİDİR'

"Göbekleri eritmek, şişmanları zayıflatmak bu o kadar önemli ki. Biz sağlıkta dönüşümde 10 yılda hastalık yükümüzü yüzde 4 azalttık. Ne demek bu? Çocukluk çağı ishalleri, aşıyla engellenebilen hastalıklar, zatürre, verem, beslenme problemler, anne-bebek ölümlerinin yüksekliği Türkiye bunları çözdü. Kronik hastalıklar, bulaşıcı olmayan hastalıklar ile ilgili riskler arttı. Tütün kullanımı ve şişmanlık arttı. Bunlarla mücadele edip de başarılı olan ülke çok az. Zayıflamayı kolaylaştırmak Sağlık Bakanlığı'nın işidir. Gıda firmaları, STK'lar, medya bize destek olacak. Önümüzdeki bir ay içinde ben Bakanlar Kurulu'na takdim edeceğim ve bir programı halkımızın önüne getireceğiz.

'TÜTÜNDE YENİ YASAK ÇOK FAZLA YOK'

Tavsamış denetlemeler veya biraz tavsamış kurumlar söz konusu. Bütün kurumlar, lütfen ne kendisini ne de bizi üzsün. Kapalı alanda sigara içilmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Kapalı mekanda, içinde tütün olmaması şartıyla nargile içilebilir. Sigarayla ilgili 2 yeni husus var; düz paket ve sigara kutularının kapalı bir yere konulması. Sigarayla mücadele topyekun bir toplum mücadelesi, yalnızca yasaklarla olmaz.

OBEZİTEYLE MÜCADELE ANAOKULUNA KADAR İNECEK

Obezite konusunda ana sınıflarından başlayacağız. Okullarda sağlık beslenmeyi mutlaka öğreteceğiz. Kantinlerde tedbir aldık ama yasaktan ziyade gönüllü yapılması lazım. Bana gündüz yemek yemek yasak ama hanım yukarı çıkınca ben yiyorum yani. Ben kendi bakanlığımda başlattım herkesin hoşuna gidiyor. Restoranlarda kalori uygulaması, her yerde kalorinin renk skalasıyla gösterilmesi... Toplumun tükettiği toplam kaloriyi azaltmak zorundayız. Birçok ülkeye sağlık danışmanlığı verdim bunları yapamazsak Türkiye başarılı olmaz. 2023'e kadar Sağlık Bakanlığı'nın hastaneleri içinde bir odada bir yatakla yatamadığınız hastane kalmayacak, depreme dayanıklı olmayan tek bir bina kalmayacak. Ne yaparsanız, obezitede, sigarada başarılı olamazsanız Türkiye'nin sağlık geleceği yok.

'ZULMÜ KANITLAMIŞ OLDUK'

Suriye'de kullanılan sarin gazıyla ilgili, biz gelen kardeşlerimizi kabul ettik, tedavilerine başladık. Uluslararası standartlara dikkat ederek tedavi altına aldık, kayıtlarını tuttuk. Otopsi, laboratuvar bulguları hepsinde kimyasal silah kullanıldığı kesinleşti. Büyük bir zulmü kanıtlamış olduk. Kimyasal silah bir insanlık suçu, aynı şekilde konvansiyonel silah da insanlık suçu. Türkiye'ye 35 kişi geldi, 3'ü hayatını kaybetti. Büyük bir çoğunluğu hastaneden ayrıldı."

"ERKEN SEÇİM İHTİYACI YOK"

AK Parti'de çıkan Olağanüstü Kurultay haberleri hakkında olağan bir kongre beklendiğini söyleyen Akdağ, "Sayın Cumhurbaşkanımız kurduğu partiye dönecek. Yolumuza devam edeceğiz. Olağan bir kongre bekleniyor. Cumhurbaşkanımız evet genel başkanlığa adayım dediğinde biz onu şerefle genel başkanlığa getireceğiz. Erken seçim ihtiyacı yok, gündemde değil. Güçlü bir iktidar var" diye konuştu.