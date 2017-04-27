Araplar saç ekimine, İngiliz erkekleri ise…

Estetik Cerrah Op. Dr. Ali Üçkan, Türkiye'ye sağlık turizmi kapsamında estetik yaptırmak amacıyla gelen kişilerin ülke profillerini anlatarak, Arapların saç ekimine, Kuzey Avrupa'nın vücut şekillendirme operasyonlarına, İngiliz erkeklerin ise karın kası ameliyatlarına geldiğini söyledi. İzmir'de görev yapan Estetik Cerrah Op.Dr. Ali Üçkan, Türkiye'deki tıbbi girişimlerin Avrupa standartlarında olmasının ve sağlık turizmi kapsamında uygulanan ücretlerin ise uygun görülmesinin ülkemizin tercih edilmesinde etkili olduğunu söyledi.