Vücudunuzda bazı değişimlere neden oluyor

Yavaş ve sinsice ilerleyen diyabet, vücutta ağır hasarlara yol açıyor. Saçınız kepekleniyorsa, cildiniz kuruysa ve işitme sorunu yaşıyorsanız bir doktora görünün! Şeker hastalığı kandaki glikoz miktarının yükselmesi durumunda orta çıkan tehlikeli bir hastalıktır. Diyabet tanısı konulmuş olan herkeste, sık idrara çıkma, sürekli su içme isteği gibi olağan belirtiler gözükmeyebilir. Bu belirtilerin dışında şeker hastalarında farklı belirtilerde kendini gösterebilir. İşte birçoğumuzun görmezden geldiği o sinyaller...