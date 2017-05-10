Fıtık hayatınızı kabusa çevirmesin!

Saatlerce ayakta duruyoruz, eğiliyoruz, bir yerlere uzanıyoruz, ağırlık kaldırıyoruz… Bu hareketleri yaparken dikkatli olmadığımızda bel veya boyun kaslarının kasılmalarına, bunun sonucunda da yaşam kalitemizi olumsuz etkileyen ağrıların gelişmesine yol açıyoruz. Yaşadığımız problemler bununla da sınırlı kalmıyor maalesef. Hatalı hareketleri sık sık tekrarladığımızda ve bu hareketlerle birlikte vücudumuza yüklendiğimizde veya yük taşıdığımızda omurga arasındaki disk çekirdeğinin yırtılmasına sebep oluyor; bunun sonucunda da bel veya boyunda fıtık oluşumunu kolaylaştırıyoruz. Dolayısıyla ev işleri yaparken hatalı duruş ve hareketlerden kaçınmamız çok önemli. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Yunus Aydın bel ve boyun sağlığını korumak için ev işleri yaparken nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı, önemli önerilerde bulundu.