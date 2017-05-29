Orucu bozan ve bozmayan şeyler!

Mesela göz damlası damlatmak orucu, ultrason, endoskopi yaptırmak, insülin iğnesi olmak, kan aldırmak, merhem sürmek, sigara bandı yapıştırmak orucu bozar mı? Diyanet İşleri Başkanlığı orucu bozan ve bozmayan şeyleri listeledi. Önce göz damlası ile başlayalım. Orucun bozulması için sindirim sistemine ilacın karışması ve tokluk hisse vermesi gerekiyor. Göze damlatılan ilaç, göz ile burun boşluğunu birleştiren kanallarda ve mukozasında mesamat yolu ile emilerek vücuda alınmaktadır. Damlanın yok denilebilecek kadar çok az bir kısmının, sindirim kanalına ulaşma ihtimali bulunmaktadır. Bu sebeple göz damlası orucu bozmaz.