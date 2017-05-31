Hamileler oruç tutuyorsa nelere dikkat etmeli?

Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Seval Taşdemir, oruç tutan hamilelerin iftar ve sahur arasında bol sıvı alması gerektiği konusunda özellikle uyarıyor

Hamileliğin ilk üç ayında, bebeğin organları oluştuğu için bu dönem önemli bir süreçtir. Bu dönemde; bulantı, kusma, fazla su tüketememe ve iştahta azalma görülür.

Kusma sık olursa elektrolit kaybına yol açarak halsizliğe neden olabilir. Oruç, özellikle ilk aylarda yaşanan bu durumu daha da artırabilir. Mide boş kaldığı için bulantı ve kusmalar da artabilir.

Oruç tutan anne adaylarında; uzun süren açıktan sonra iftarda birden yemek yenmesi ile birlikte boş midede bir anda şişkinlik ve hazımsızlık şikayetleri daha fazla görülebilir. Anne adaylarının bol sıvı alması ve posalı gıda tüketmesi önemlidir.