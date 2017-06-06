Kanseri 10 yıl önce teşhis edecek kan testi geliştirildi

ABD'li bilim insanları, tüm kanser
türlerini 10 yıl önceden teşhis edebilen kan testi
geliştirdiklerini duyurdu. Test vücuttaki tüm hücrelerin salgılama ya da ölüm sırasında kana bıraktığı bir bilgiye dayanıyor. Test, kanser tümörlerinin de sahip olduğu "dolaşan tümör DNA'sı" (ctDNA) isimli bu bilgi sayesinde hastalığı tespit ediyor. Doktorlar ctDNA'yı inceleyerek kanserin ne aşamada olduğunu tespit edebiliyor. Ancak yeni gelişmeyle tümörü ifşa eden bu bilgiden çok daha önce yararlanılması hedefleniyor.