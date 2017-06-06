i 10 yıl önce teşhis edecek geliştirildi

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Giriş Tarihi: 6.6.2017
Kanseri 10 yıl önce teşhis edecek kan testi geliştirildi
ABD'li bilim insanları, tüm türlerini 10 yıl önceden teşhis edebilen geliştirdiklerini duyurdu. Test vücuttaki tüm hücrelerin salgılama ya da ölüm sırasında kana bıraktığı bir bilgiye dayanıyor. Test, kanser tümörlerinin de sahip olduğu "dolaşan tümör DNA'sı" (ctDNA) isimli bu bilgi sayesinde hastalığı tespit ediyor. Doktorlar ctDNA'yı inceleyerek kanserin ne aşamada olduğunu tespit edebiliyor. Ancak yeni gelişmeyle tümörü ifşa eden bu bilgiden çok daha önce yararlanılması hedefleniyor.
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Kanseri 10 yıl önce teşhis edecek kan testi geliştirildi
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